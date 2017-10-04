Основным препятствием для разгрома ИГ в Сирии в Минобороны РФ назвали "заигрывания США"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Главным препятствием для разгрома группировки ИГ (запрещена в РФ - ИФ) в Сирии является не боеспособность террористов, а поддержка экстремистов и заигрывание с ними США, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"По всей видимости, успехи сирийской армии при поддержке российских ВКС и стремительное освобождение от ИГИЛ долины Ефрата идут вразрез с планами американских коллег", - сказал Конашенков журналистам в среду.

По его словам, "очередным примером этому стала попытка террористов провести скоординированную по времени и месту атаку в конце прошлой недели в тылу сирийских войск".

В ночь на 28 сентября около 300 боевиков ИГ из района населенного пункта Рукбан на десятках внедорожниках выдвинулись к городу Эль-Карьятейн в провинции Хомс.

"Причем, - отметил Конашенков, - крупный отряд террористов успешно обошел все скрытые посты сирийских войск в районах населенных пунктов Харбат аш-Шхеми и Эль-Басири вовсе не по везению, а имея на руках совершенно точные координаты, которые можно получить только благодаря воздушной разведки, обработанной специалистами, и затем заботливо переданные для осуществления диверсионно-террористических акций".

С рассветом этот отряд террористов попытался захватить господствующие высоты вокруг населенного пункта Эль-Карьятейн.

В этот же день экстремиста провели серию скоординированных атак на другие посты сирийских войск, расположенные вдоль стратегически важной трассы Пальмира-Дейр-эз-Зор, по которой осуществляется снабжение группировки сирийских войск и доставляется гуманитарная помощь, отметил военный.

При этом он подчеркнул, что "перечисленные атаки террористов объединяет только одно - все они осуществлялись из 50-километровой зоны вокруг населенного пункта Эт-Танф на сирийско-иорданской границе", где расположена "Военная миссия США" и "куда, в буквальном смысле, даже на пушечный выстрел американцы не подпускали подразделения сирийских войск, преследующих террористов".

Он отметил, что "сирийской армии пришлось приложить значительные усилия, чтобы нейтрализовать мобильные группы ИГ на трассе Пальмира-Дейр-эз-Зор и освободить захваченные боевиками населенные пункты".