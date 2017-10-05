Российские подлодки из Средиземного моря ударили ракетами "Калибр" по ИГ в Сирии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российские подводные лодки из акватории Средиземного моря в четверг нанесли удар десятью крылатыми ракетами "Калибр" по позициям группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в районе сирийского города Меядин, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сегодня из акватории Средиземного моря подводными лодками Черноморского флота "Великий Новгород" и "Колпино" были нанесены два залповых удара крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", - сказал генерал-майор. Конашенков сообщил, что пуски десяти крылатых ракет произведены из подводного положения по террористам в районе сирийского города Меядин.

"Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение всех назначенных целей. Группировки ИГ в районе населенного пункта Меядин нанесен существенный урон как в живой силе, так и технике", - заявил Конашенков.

Представитель Минобороны РФ сказал, что удары "Калибрами" нанесены для поддержки наступления сирийской армии и разгрома плацдарма ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.

Конашенков сказал, что российская авиации и постоянное соединение ВМФ РФ в Средиземном море продолжает оказывать поддержку сирийским войскам в операции по разгрому ИГ в долине реки Евфрат.

"В течение последней недели развернутой в Сирии многоуровневой системой разведки Минобороны России вскрыты наиболее важные объекты ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. Это командные пункты террористов, крупные склады оружия и боеприпасов и ангары с бронетехникой ИГ в районе населенного пункта Меядин", - сказал Конашенков.