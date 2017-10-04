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СКР подготовит изменения в УК РФ об ответственности за врачебные ошибки

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Академия и центральный аппарат Следственного комитета (СК) разработают по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина поправки в Уголовный кодекс РФ, определяющие ответственность врачей за небрежное оказание помощи пациентам. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, в СК состоялось совещание по вопросам расследования преступлений, связанных с врачебными ошибками (ятрогенными преступлениями), участники которого отметили сложности квалификации таких деяний.

"В большинстве случаев преступления медицинских работников квалифицируются по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Это достаточно общая формулировка, к тому же у следователя часто возникает сложный выбор между несколькими нормами уголовного закона, которые соответствовали бы совершенному деянию и наступившим последствиям", - сказала Петренко.

В этой связи, отметила она, предложено разработать проект изменений в Уголовный кодекс "в части введения специальной нормы, предусматривающей ответственность за совершение преступлений, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи".

"Председатель СК поручил академии и подразделению процессуального контроля центрального аппарата ведомства подготовить предложения по внесению изменений в законодательство, совместно с Минздравом России проработать меры, которые помогут оперативно фиксировать и расследовать ятрогенные преступления", - сказала представитель СК.

Также, по ее словам, Бастрыкин поручил внедрить на базе академии СК обучающие программы соответствующей специализации для расследования этой категории преступлений, задействовав возможности специалистов Минздрава РФ.

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"Учитывая важность и социальную значимость поднятой на совещании проблемы, Бастрыкин дал поручение своим подчиненным до конца года принять меры, направленные на повышения качества расследования уголовных дел указанной категории", - сказала Петренко.

В то же время, отметил глава СК, процессуальные решения следователей о наличии либо отсутствии состава преступления в действиях медицинских работников содержали объективную оценку произошедшего, будь то неверная диагностика, ошибочные методы лечения или несвоевременное оказание пациентам медицинской помощи, сказала представитель ведомства.

Она отметила, что число преступлений, обусловленных небрежным исполнением медработниками своих профессиональных обязанностей, в ряде регионов продолжает расти.

"При этом большинство обращений граждан затрагивают, как и прежде, такие направления медицины, как акушерство и гинекология, хирургия, анестезиология и реаниматология, педиатрия, травматология, кардиология", - сказала Петренко.

Теги: СК РФ
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