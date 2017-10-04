Роскомнадзор удалил пиратские копии фильма "Крым" с более 130 сайтов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор добился удаления "пиратских" копий фильма "Крым" Алексея Пиманова со 134 сайтов, 23 ресурса заблокировано.

В ведомстве сообщили, что к ним поступило определение Мосгорсуда о принятии предварительных обеспечительных мер по защите исключительных прав компании ООО "Пиманов и партнеры" на фильм "Крым".

"В настоящее время противоправная информация удалена с 134 ресурсов, ожидается удаление еще с 10 сайтов. По 23 интернет-ресурсам, которые отказались удалять незаконно распространяемые копии фильма, осуществляется блокировка", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на текущий момент уже приняты меры в отношении 167 интернет-ресурсов, распространяющих "пиратские" копии фильма с нарушением авторских прав.

"Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев сайтов о необходимости удалить противоправный контент", - уточняется в сообщении.

"Крым" - российский фильм режиссёра Алексея Пиманова. Премьера в России состоялась 28 сентября 2017 года. В аннотации кинокартины говорится, что "эпизоды фильма основаны на реальных событиях, зритель впервые увидит неизвестные подробности работы по спасению Крыма от большой войны".

28 сентября 2017 года руководство сайта "Кинопоиск" сообщило о взломе десятков тысяч учётных записей пользователей сайта для накрутки рейтинга ожидания фильма. Администрация ресурса затем скорректировала рейтинг до бывшего перед атакой хакеров - рейтинг ожидания фильма составлял 21%.