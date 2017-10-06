Роскомнадзор создал департамент по блокировке анонимайзеров и VPN-сервисов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Департамент, изучающий возможности блокировки различных интернет-ресурсов, в том числе анонимайзеров и VPN-сервисов, создан на базе подведомственного Роскомнадзору предприятия "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ), сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

"Они (специалисты департамента - ИФ) взаимодействуют с компаниями, которые работают в сфере информационной безопасности, отрабатывают разные сценарии поведения нарушителей и готовят соответствующие сценарии своего поведения. (. . .) Тренируются блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон", - приводит издание слова Жарова.

Газета, ссылаясь на главу Роскомнадзора, отмечает, что подобным образом Роскомнадзор готовится к вступлению в силу новых норм о регулировании интернета - например, поправок в закон "О защите информации", обязывающих анонимайзеры и VPN-сервисы фильтровать трафик и не допускать пользователей к заблокированным в России сайтам.

По словам Жарова, если эти сервисы сами нарушают нормы закона, то и они должны быть блокированы, поэтому специалисты ГРЧЦ тренируются блокировать в том числе анонимайзеры, пишет издание.