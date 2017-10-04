Полиции Петербурга дано указания жестко пресекать несогласованные акции 7 октября

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Петербургской полиции дана установка на жесткие действия в случае нарушения закона на Марсовом поле 7 октября, сообщили "Интерфаксу" несколько информированных источников в среду.

"Полиция будет действовать очень жестко - так, как это было 12 июня. Любые провокации и противоправные действия в центре города будут пресекаться самым решительным образом", - сообщил один из собеседников агентства.

Ранее Смольный отклонил более 10 заявок на проведение встречи с Алексеем Навальным в центре Санкт-Петербурга. Не получив на руки очередного отказа, в штабе оппозиционера заявили, что считают мероприятие на Марсовом поле 7 октября де-факто согласованным. Позже в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности сообщили, что официальный отказ был направлен заявителям, при этом им было предложено два альтернативных места. В среду Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал законным отказ городских властей в проведении 7 октября митинга на Марсовом поле.

По данным МВД, 12 июня в несанкционированном мероприятии в Петербурге приняли участие около 3,5 тыс. человек, за различные нарушения в отделы полиции доставлены 500 участников .

После акции 12 июня Марсово поле постановлением правительства Петербурга исключили из перечня гайд-парков. Таким образом, в Петербурге осталось четыре гайд-парка, где согласование публичных мероприятий носит уведомительный характер: это территории в Удельном парке, Полюстровском парке, саду им.30-летия Октября и Южно-Приморском парке. Все они находятся не в центре города. Вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов заявил журналистами, что несогласованные акции в городе будут жёстко пресекаться властями во избежание массовых беспорядков.