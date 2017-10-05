Марсово поле перекрыли в Петербурге за двое суток до митинга

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Марсово поле в Санкт-Петербурге огородили по периметру заборами и ленточками в преддверии митинга сторонников оппозиционера Алексея Навального, передал корреспондент "Интерфакса" в четверг.

Как следует из информации, размещенной на ограждении, с 5 октября вход на территорию сквера на Марсовом поле "временно ограничен". Сроки ограничения не уточняются.

По данным в объявлениях, на Марсовом поле проводится "комплекс работ по содержанию объекта культурного наследия федерального значения". Работы ведет садово-парковое предприятие "Центральное".

На территории Марсова поля работает сельскохозяйственная техника, местами насыпаны горки песка. При этом проходу граждан через сквер никто не препятствует.

Между тем, в органах исполнительной власти Петербурга "Интерфаксу" не смогли прокомментировать закрытие площади. Пресс-службы комитета по благоустройству, вице-губернатора Бондаренко (курирует комитет - ИФ) и администрации Центрального района не предоставили информацию.

Как сообщалось, Смольный отклонил более 10 заявок на проведение встречи с Навальным в центре Петербурга. Не получив на руки очередного отказа, в штабе оппозиционера заявили, что считают мероприятие на Марсовом поле 7 октября де-факто согласованным.

Позже в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности сообщили, что официальный отказ был направлен заявителям, при этом им было предложено два альтернативных места. Суд признал законным отказ властей Петербурга.