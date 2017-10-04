Бельгийский вице-премьер собрался наказать Ryanair за отмененные рейсы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Заместитель премьер-министра Бельгии и министр по защите прав потребителей Крис Петерс подал в суд по коммерческим вопросам иск против авиакомпании Ryanair, отменившей тысячи рейсов.

"Если суд согласится с иском, Ryanair будет платить штрафы за каждое новое констатированное нарушение", - приводит слова вице-премьера телеканал RTBF.

"Отмены рейсов в столь огромном масштабе компанией Ryanair недопустимы. Мои службы изучили, соблюдает ли Ryanair все свои обязательства. Они констатировали недостаток профессионализма, которым должна обладать любая компания, достойная называться таковой", - продолжил Петерс.

Он добавил: "Кроме прочего, компания общается со своими клиентами исключительно на английском языке, даже с теми, кто резервировал места на рейсы на нидерландском или французском. Информация, касающаяся их прав в случае отмен рейсов, не доводится до клиентов адекватным образом".

По его словам, основываясь на всех этих замечаниях, он предъявляет иск Ryanair. Это позволит штрафовать компанию, если она продолжит отменять рейсы.

RTBF сообщил, что на минувшей неделе ирландский лоукостер объявил, что вынужден аннулировать 18 тыс. рейсов с ноября по март следующего года, помимо отмены около 2 тыс. рейсов, предусмотренных на сентябрь и октябрь.