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Путин отправил в отставку губернатора Приморского края Миклушевского

И.о. главы региона назначен Андрей Тарасенко

Путин отправил в отставку губернатора Приморского края Миклушевского
Экс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский
Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

"Миклушевский освобожден от должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

С конца сентября Путин отправил в отставку глав ряда субъектов РФ. Политологи тогда назвали находящихся под угрозой увольнения губернаторов, в их число попал и Миклушевский.

Череду отставок следующим образом прокомментировал Песков: "Что касается (вопроса о привлечении во власть - ИФ) молодых технократов, я бы сказал по-другому: молодых широкопрофильных специалистов. Это молодые талантливые широкопрофильные специалисты, они все имеют опыт работы в органах федеральной власти на самых разных участках, в органах региональной власти, и, по мнению президента, способны реализовывать, несмотря на молодой возраст, потенциал в интересах развития тех регионов, которые они возглавили".

Эксперт в беседе с "Интерфаксом" в связи с отставками отметил тренд на омоложение власти.

Миклушевский родился в 1967 году в Свердловске. С 2008 года - замглавы Минобрнауки РФ, с 2010 года - ректор Дальневосточного федерального университета.

28 февраля 2012 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. 16 марта 2012 года по предложению президента РФ наделён полномочиями губернатора Приморского края.

Тарасенко родился 9 августа 1963 года во Владивостоке.

В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. В 2002 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "государственное и муниципальное управление" с присвоением квалификации "менеджер".

В 2006 году окончил Российский государственный социальный университет по специальности "бухгалтерский учет, анализ и аудит" с присвоением квалификации "экономист". В 2010 году присуждена ученая степень доктора психологических наук и присвоено ученое звание профессора по кафедре акмеологии и кибернетики.

С апреля 2008 по февраль 2010 года Тарасенко работал заместителем директора Департамента управления делами и имущественным комплексом Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

С декабря 2010 года по январь 2012 года последовательно занимал должности, начиная с главного экономиста до советника заместителя Председателя Правления ОАО "Россельхозбанк".

С марта 2012 по июнь 2013 года был заместителем руководителя, руководителем Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

С июля по сентябрь 2013 года занимал должность заместителя Генерального директора ФГУП "Росморпорт". В тот же период на основании приказа Росморречфлота исполнял обязанности Генерального директора ФГУП "Росморпорт" без освобождения от занимаемой должности. В сентябре 2013 года по согласованию с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем приказом Росморречфлота назначен на должность Генерального директора ФГУП "Росморпорт".

Теги: Приморский край, Владимир Миклушевский, Андрей Тарасенко
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