В Госдуме предложили ужесточить наказание за ложные сообщения о теракте

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Госдума РФ организует рабочую группу с участием представителей силовых ведомств, чтобы подготовить поправки в Уголовный кодекс (УК), ужесточающие ответственность по статье УК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", сообщает в четверг газета "Известия".

"Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции создаст рабочую группу по подготовке поправок в статью 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Сейчас наказанием за подобные преступления может быть как штраф в размере до 200 тыс. рублей, так и лишение свободы на срок до пяти лет", - говорится в публикации.

По данным издания, депутаты намерены добавить в статью 207 УК РФ новые квалифицирующие признаки - "совершение преступления с использованием интернета и в массовом порядке". "Необходимость изменений стала очевидной после серии анонимных звонков о минировании общественных зданий в Москве и других городах", - заявил "Известиям" собеседник в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Председатель профильного комитета Василий Пискарев ("Единая Россия") рассказал газете, что решение о создании рабочей группы будет принято на ближайшем заседании комитета по безопасности 12 октября, но фактически работа уже началась. Депутаты запросили официальную информацию о последних случаях телефонного терроризма у министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Следственного комитета, Генпрокуратуры, Федеральной службы охраны, Росгвардии и пригласили их представителей к участию в разработке поправок, сообщает издание.