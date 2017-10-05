Авиарейс Москва-Кишинев был прерван из-за потерявшего сознание пассажира

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Аэробус, направлявшийся из Москвы в Кишинев, вернулся в "Шереметьево" из-за резкого ухудшения здоровья одного из пассажиров.
"Во время набора высоты мужчина 45 лет внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Командир решил вернуться в аэропорт вылета", - сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в авиадиспетчерских службах.
Самолет благополучно приземлился. На аэродроме больного пассажира ждали реаниматологи.
"К моменту посадки мужчина жив, передан медикам", - сказал собеседник агентства.