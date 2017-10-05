Потерявший сознание пассажир рейса Москва-Кишинев умер после возвращения в аэропорт

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пассажир рейса Москва-Кишинев авиакомпании "Аэрофлот", из-за ухудшения состояния которого самолет вернулся в аэропорт вылета, скончался, сообщил в четверг "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.

"Комплекс реанимационных мероприятий не дал результата. Мужчина умер, не приходя в сознание", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пассажиру был 71 год, а не 45 лет, как сообщалось ранее.

Ранее источник в авиадиспетчерских службах сообщил "Интерфаксу", что аэробус, направлявшийся из Москвы в Кишинев, вернулся в "Шереметьево" из-за резкого ухудшения здоровья одного из пассажиров. Во время набора высоты мужчина внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Командир решил вернуться в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился. На аэродроме больного пассажира ждали реаниматологи.