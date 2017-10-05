Мосгорсуд отменил арест оппозиционера Волкова

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил административный арест на 20 суток начальника штаба оппозиционера Алексея Навального - Леонида Волкова, который ему назначили за повторное нарушение порядка организации проведения митингов и демонстраций.

"Меня отпустили. Суд отменил постановление Савеловского суда и отправил дело на рассмотрение в Нижний Новгород", - сказал Волков "Интерфаксу".

Адвокат Иван Жданов подтвердил "Интерфаксу", что Волков освобождён.

"Мосгорсуд освободил Волкова из-под ареста на основании того, что его административный материал рассматривался ненадлежащим судом. В настоящее время решение Савеловского суда отменено, а материалы переданы в суд Нижнего Новгорода для нового рассмотрения", - сказал Жданов.

Оппозиционер был задержан 29 сентября в Нижнем Новгороде. Материалы на него были направлены изначально в Симоновский суд Москвы, но позже переданы по подсудности по месту регистрации в Савеловский суд, который 2 октября признал Волкова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначил ему 20 суток ареста.

Сразу после оглашения постановления Волков заявил, что в знак объявляет голодовку.

Такое же наказание постановлением Симоновского суда по аналогичному делу получил Навальный. Его защита также намерена обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что сотрудники нижегородской полиции в пятницу вечером задержали нескольких участников акции оппозиции, проходившей на площади Маркина в Нижнем Новгороде.

Активисты сначала водили на площади хоровод, а затем прошли по прилегающей к площади улице Рождественской. После этого полицейские препроводили в автобус и увезли несколько человек.

Задержанные после акции были доставлены в городской отдел полиции N2, а затем были освобождены в течение трех часов. Протоколы об административном правонарушении составлены на шестерых участников акции.