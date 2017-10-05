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Найденные у Улюкаева золотые монеты объяснили его тягой к нумизматике

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева назвала его нумизматом, объяснив таким образом коллекцию золотых монет, изъятых в его кабинете при обыске после задержания по подозрению в получении взятки.

"Он (Улюкаев) нумизмат. Да, он собирал монеты. Но какое это имеет отношение к доказательству его виновности, мне не понятно", - сказала "Интерфаксу" адвокат экс-министра Дариджан Квеидзе.

В четверг прокуроры огласили в суде протоколы обыска, согласно которым в служебном кабинете Улюкаева были изъяты золотые монеты. Так, согласно материалам дела, в коллекции насчитывалось несколько золотых монет по 3 кг каждая, вес остальных варьировался от 170 грамм до 1 кг. Кроме того, у экс-министра были обнаружены золотые и серебряные слитки, денежные средства в валюте различных стран мира.

По словам адвокатов, все перечисленное было приобретено Улюкаевым законным путем на заработные деньги. "Он не бедный человек, и это не преступление", - заключила адвокат.

Защита также напомнила, что до поста министра экономического развития Улюкаев с 2000 по 2004 год являлся первым заместителем министра финансов, позже девять лет проработал первым зампредседателем Центробанка.

По версии следствия

15 ноября 2016 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева. Первое в современной России задержание федерального министра произошло, по данным следствия, при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50%.

Улюкаев был помещен под домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве. Экс-министру предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, совершенное с вымогательством взятки и в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Улюкаев свою вину отрицает, настаивая на провокации, организованной ФСБ после ложного доноса главы "Роснефти" Игоря Сечина и осуществленной начальником службы безопасности компании, генералом ФСБ Олегом Феоктистовым. По мнению Улюкаева, "данная провокация послужила необоснованным основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела".

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября 2016 года освободил Улюкаева от занимаемой должности.

Алексей Улюкаев в Басманном суде

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Теги: Алексей Улюкаев
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