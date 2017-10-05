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Правительство одобрило законопроект о "народном инспекторе"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило законопроект о видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) участниками движения. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Открытого правительства.

"На заседании правительства были одобрены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят привлекать лиц, нарушивших правила дорожного движения, к административной ответственности без составления соответствующего административного протокола, на основании данных средств фото- и видеофиксации, которые будут отправлять граждане. Далее законопроект рассмотрит Государственная дума, а после принятия закона правительство приступит к разработке необходимых дополнительных решений", - сообщил Абызов по итогам заседания правительства, чьи слова приводит пресс-служба.

Записи агрессивного вождения, выезда на "встречку", выезда на обочину и так далее можно будет фиксировать и отправлять через портал государственных услуг на централизованный ресурс для принятия дальнейших решений.

На видеозаписывающем устройстве должно быть установлено специализированное бесплатное программное обеспечение. Это позволит исключить возможность монтажа, которая допускается при обычной съёмке на телефон. Далее запись будет в автоматическом режиме отправляться в ГИБДД с определением геолокации и времени нарушения.

Обжаловать штрафы можно будет в том же порядке, в котором сейчас обжалуются нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения, отметили в пресс-службе Открытого правительства.

"Для того, чтобы "народный инспектор" действительно начал работать, необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру. Во-первых, создать и оттестировать мобильное приложение. Во-вторых, развернуть инфраструктуру портала государственных услуг. Со стороны правительства на это планируется потратить за 3 года более 2,5 млрд рублей на создание этой инфраструктуры. Но с учетом того, что "народный инспектор" будет, в том числе, помогать собирать штрафы, это частично компенсирует затраты правительства", - сказал Абызов.

По словам министра, этот механизм будет запущен через год, после соответствующей обкатки. Уже сегодня в пилотных регионах, таких, как Москва и Казань, работают подобные инструменты привлечения нарушителей ПДД к ответственности. Опыт этих регионов будет приниматься во внимание, чтобы на федеральном уровне сделать этот механизм удобным для простых граждан, подчеркнул Абызов.

Он отметил, что с начала года в ГИБДД гражданами было направлено более 110 тыс. фотографий и видеороликов с нарушениями ПДД. Культура поведения на дорогах, по мнению Абызова, значительно улучшается, граждане становятся нетерпимыми к нарушителям.

Теги: ГИБДД, ПДД
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