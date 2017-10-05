Пассажиры регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" вернули более 12 тыс. билетов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пассажиры регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" вернули более 12 тысяч билетов, сообщил "Интерфаксу" советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин в четверг.

"К счастью, пассажиры регулярных рейсов авиакомпании оказались под защитой механизмов полного возврата. На 4 октября сдано 12 тыс. 217 билетов. Еще около 13,5 тыс. пассажиров могут воспользоваться возвратом или перебронироваться на рейсы других авиакомпаний", - рассказал ДГорин.

По его словам, перебронирование перевозки может оказаться более выгодным: в случае возврата билета приобрести другой на те же даты у другой авиакомпании за сходную цену возможно не всегда.

"По нашим данным, ежедневно только на рейсы "Аэрофлота" перебронируются несколько сотен билетов с регулярных рейсов "ВИМ-Авиа". Есть также варианты у авиакомпаний "Россия", S7, "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", "Ямал" и других", - рассказал Горин.

Он пояснил, что для возврата билета на регулярный рейс пассажирам необходимо обращаться по месту его приобретения. По данным эксперта, глубина продаж билетов на регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" достигает 3 марта, основная масса билетов приходится на рейсы в октябре.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября остановила рейсы из-за недостатка средств на операционную деятельность. По данным Ростуризма, всего на тот момент компания продала более 196 тыс. билетов.

Накануне в Минтансе сообщили , что все туристы с просроченными билетами "ВИМ-Авиа" вернулись в Россию.