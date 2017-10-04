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Все туристы с просроченными билетами "ВИМ-Авиа" вернулись в Россию

До середины октября авиакомпания окончательно завершит все рейсы

Все туристы с просроченными билетами "ВИМ-Авиа" вернулись в Россию
Фото: ТАСС, Михаил Почуев

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Все туристы с прошедшей датой вылета по билетам "ВИМ-Авиа" вернулись в Россию, со вчерашнего дня авиакомпания осуществляет перевозки пассажиров в плановом режиме, говорится в сообщении Минтранса РФ.

В министерстве указывают, что на 3 октября авиакомпанией "ВИМ-Авиа" выполнялся плановый вывоз туристов из-за рубежа, просроченных рейсов не осталось.

План перевозок авиакомпании за вторник выполнен полностью. За прошедшие сутки "ВИМ-Авиа" перевезла 1120 человек, выполнив 15 рейсов, в т.ч. 949 туристов вернулись из Антальи в Волгоград, Нижний Новгород, Нижневартовск и Белгород.

Решением туроператоров практически все пассажиры международных чартеров "ВИМ-Авиа" переоформляются на рейсы других российских и зарубежных авиакомпаний. Таким образом, общее количество перевезённых 3 октября пассажиров, с учётом перевозок другими российскими и зарубежными авиакомпаниями, превысило 3 тыс. человек. Их вывоз осуществляется день в день по графику.

4 октября авиакомпанией "ВИМ-АВИА" запланировано выполнение более 10 рейсов, в том числе чартеры из Антальи в Воронеж и Самару, а также из Римини во "Внуково". На внутренних линиях будет осуществлен рейс из "Внуково" в Магадан.

В ведомстве отметили, что до середины октября все рейсы "ВИМ-Авиа" будут окончательно завершены.

Теги: ВИМ-Авиа
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