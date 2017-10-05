Роскомнадзор пригрозил CNN скорым лишением лицензии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Телеканал CNN должен устранить выявленные Роскомнадзором нарушения до 11 октября, в противном случае лицензия на его вещание в России может быть приостановлена, сообщил в четверг "Интерфаксу" замглавы ведомства Вадим Субботин.

"На днях мы выдали им (CNN - ИФ) предписание. Оно предписывает телеканалу и вещателю устранить выявленные нами нарушения в срок до 11 октября. По закону "О средствах массовой информации", если предписание не будет исполнено, то лицензия на вещание может быть приостановлена Роскомнадзором", - сказал Субботин.

Он отметил, что сейчас специалисты ведомства изучают документы, которые телеканал прислал в ответ на выданное ведомством предписание. "Они прислали нам документы, мы их рассматриваем. Точная информация у нас будет ближе к 11 октября", - отметил собеседник агентства.

29 сентября глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил "Интерфаксу", что телекомпания CNN получила административное предупреждение из-за неправильного указания в эфире выходных данных. "По (российскому) законодательству только после двух предупреждений инициируется процедура прекращения деятельности СМИ, причем, делается это через суд. В данном случае речи об этом не идет", - заявил тогда Жаров. Он отметил, что такое нарушение достаточно банально и встречается часто.