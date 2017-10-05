Медведь преодолел забор с колючей проволокой на уральском химзаводе и наелся яблок

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Служба безопасности ПАО "Уралхимпласт" (УХП, Нижний Тагил, Свердловская область) в минувшую субботу заметила медведя, который гулял по территории завода и ел яблоки. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь предприятия Елена Дроздова.

По оценке специалистов, это был 1,5-годовалый медведь. Чтобы попасть в парковую зону "Уралхимпласта", ему пришлось преодолеть трехметровый забор с колючей проволокой.

"Такой гость впервые у нас на предприятии, забегали к нам лисы и зайцы, залетали совы большие и красивые, но медведь впервые", - отметила Дроздова.

По ее словам, медведь провел на территории завода более суток. Все это время за ним вместе со службой безопасности предприятия наблюдали сотрудники МЧС и департамента по охране и курированию животного мира Свердловской области. Они пытались привлекать его внимание громкими звуками, но это не смущало незваного гостя.

"Его никто не преследовал, но из зоны внимания не выпускали. Он реагировал на звуки, убегал подальше, осматривался и дальше ел яблоки, рылся в мусорных баках", - рассказала собеседница агентства.

В результате зверь покинул территорию химзавода лишь в воскресенье. Для этого он вновь перебрался через высокий забор и отправился обратно в лес.