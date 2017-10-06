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Генпрокуратура задумалась о признании "нежелательными" ряда американских СМИ

Есть обновление от 13:39

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ совместно с компетентными органами изучает возможность признания деятельности ряда СМИ США нежелательной на территории России, сообщили "Интерфаксу" информированные источники в пятницу.

"После состоявшегося накануне в Совете Федерации заседания рабочей группы по вопросам нарастающего давления на российские СМИ на территории США, Генеральная прокуратура РФ совместно с компетентными органами изучает возможность признания деятельности ряда американских средств массовой информации нежелательной на территории России", - сказал один из собеседников агентства.

В минувшую среду источник в правительственных кругах сообщил "Интерфаксу", что в ответ "на беспрецедентное и беспричинное давление" со стороны американских структур на российские СМИ в США "ровно такие же ограничения будут наложены и на американские СМИ, присутствующие в России". "Это может коснуться всех американских СМИ, действующих в России", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее член Палаты представителей от демократической партии США Дэвид Сисиллине выступил за регистрацию телеканала RT в качестве иностранного агента. Это, по его мнению, будет отвечать интересам американской аудитории, и не станет препятствием для работы телеканала.

Также, как сообщали СМИ, ФБР допросило бывшего сотрудника информационного агентства "Спутник" Эндрю Файнберга в рамках расследования якобы пропагандистского характера работы представителей СМИ России.

Со своей стороны, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "каждый шаг в отношении российского СМИ будет иметь соответствующий ответ".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле обеспокоены ситуацией с допросом в ФБР российских журналистов, это говорит о серьезных проблемах с цензурой и с ограничением работы СМИ.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, в свою очередь, высказала мнение, что регистрация канала в США в качестве иностранного агента может привести к прекращению его работы в этой стране. "От нас требуют зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Это может повлечь за собой такие ограничения, которые нам просто не позволят работать в стране", - говорилось в сообщении Симоньян на сайте канала. По ее мнению, Россия примет зеркальные меры, и это не пойдет на пользу ни одной из сторон.

Теги: Генпрокуратура
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