В Кремле предупредили об ответных мерах на притеснения российских СМИ в США

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не исключают принятия ответных мер в отношении зарубежных СМИ в случае продолжения притеснения российских СМИ в США.

"Ряд наших СМИ подвергается беспрецедентному давлению, причем давлению, которое уже существенно затрудняет деятельность наших СМИ в ряде западных стран, прежде всего в данном случае в США. Безусловно, в случае дальнейших притеснений, дальнейшего нарушения прав наших СМИ на беспрепятственную деятельность нельзя исключать действий, которые будут осуществляться на основе принципов взаимности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

Он отметил при этом, что в Кремле рассчитывают на реакцию международных инстанций на подобные действия американских властей в отношении российских СМИ. "По нашему убеждению, это идет в нарушение принципа свободы слова, свободы работы СМИ. Мы надеемся, что подобное притеснение наших СМИ, в данном случае я говорю об "RT" и "Спутнике" в Америке, не останутся незамеченными соответствующими международными инстанциями, в обязанности которых входит мониторинг ситуации со свободой слова и свободой СМИ", - сказал Песков.

На вопрос о том, подразумевает ли принцип взаимности учет факта принадлежности СМИ государству, Песков подчеркнул: "Никакой роли в плане обеспечения свободы СМИ государственность или негосударственность того или иного СМИ играть не должна".

Пресс-секретарь главы государства заявил также, что в Кремле не располагают информацией о намерении Генпрокуратуры признать нежелательной деятельность ряда зарубежных СМИ в РФ. "Нет. Такой информации у Кремля нет", - сказал Песков.

Ранее член Палаты представителей от демократической партии США Дэвид Сисиллине выступил за регистрацию телеканала RT в качестве иностранного агента. Это, по его мнению, будет отвечать интересам американской аудитории, и не станет препятствием для работы телеканала.

Также, как сообщали СМИ, ФБР допросило бывшего сотрудника информационного агентства "Спутник" Эндрю Файнберга в рамках расследования якобы пропагандистского характера работы представителей СМИ России.

Со своей стороны, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила , что "каждый шаг в отношении российского СМИ будет иметь соответствующий ответ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле обеспокоены ситуацией с допросом в ФБР российских журналистов, это говорит о серьезных проблемах с цензурой и с ограничением работы СМИ. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, в свою очередь, высказала мнение , что регистрация канала в США в качестве иностранного агента может привести к прекращению его работы в этой стране. "От нас требуют зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Это может повлечь за собой такие ограничения, которые нам просто не позволят работать в стране", - говорилось в сообщении Симоньян на сайте канала. По ее мнению, Россия примет зеркальные меры, и это не пойдет на пользу ни одной из сторон.