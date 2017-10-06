В Башкирии зафиксирована вспышка ящура

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Клинические признаки заболевания ящуром обнаружены у 123 голов крупного рогатого скота (КРС) в личных подсобных хозяйства села Урмекеево Туймазинского района Башкирии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Сайрановском сельсовете.

"Как сообщил ветеринарный врач, признаки ящура выявлены у 123 коров в личных хозяйствах. Сейчас организованы пропускные пункты на въезде и выезде из населенного пункта. Взяты анализы, оформлены соответствующие протоколы. Биоматериалы направлены в лабораторию", - сказал представитель администрации.

Согласно сообщению администрации Туймазинского района, в районе объявлен режим чрезвычайного положения.

"В селах Урмекеево и Ермухаметово обнаружен вирус ящура. Взятые у них (у коров) анализы были отправлены в г. Владимир. В минувший четверг оттуда пришло сообщение, что в образцах присутствует вирус ящура. С 5 октября в районе введен режим чрезвычайной ситуации. Перекрыты дороги, ведущие из неблагополучных населенных пунктов, установлены пропускные посты, оборудованные дезбарьерами, во дворах и на фермах специалисты проводят дезинфекцию", - говорится в сообщении.

Между тем, как сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении ветеринарии, в Туймазинском районе обнаружены 3 очага заболевания: в двух личных подсобных хозяйствах сёл Урмекеево и Ермухаметово и в ООО "Нур". Признаки ящура выявлены у порядка 60 голов скота. "Заболевшие животные изолированы, проводятся карантинные мероприятия", - сказал представитель ведомства.

В настоящее время проводится заседание чрезвычайной комиссии с участием всех заинтересованных служб, в том числе Роспотребнадзора, Россельхознадзора, МЧС.

По данным социальных сетей, в населенном пункте выставлены 6 ветеринарных постов, реализация мяса и молока на территории села запрещена.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР, организована доследственная проверка по факту заражения КРС вирусом ящура.

"В следственные органы 6 октября из органов прокуратуры поступил протокол внеочередного заседания комиссии местной администрации по чрезвычайным ситуациям, где указано об установлении факта заражения крупного рогатого скота в Туймазинском районе вирусом ящура. По данному факту организована доследственная проверка по факту нарушения ветеринарных правил", - говорится в сообщении

В настоящее время проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ящур является особо опасным вирусным заболеванием животных, которым может заразиться и человек. Болезнь наносит серьезный ущерб животноводству.