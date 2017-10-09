Ущерб от вспышки ящура в Башкирии предварительно оценили в 35-40 млн руб.

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Размер ущерба от вспышки ящура в трех населенных пунктах Туймазинского района Башкирии, по предварительным данным, составляет 35 - 40 млн рублей. Об эсообщил глава республики Рустам Хамитов на совещании в понедельник.

"Даже эта сравнительно небольшая ситуация, сложившаяся в Туймазинского районе, минимум потребует 35-40 млн рублей для ликвидации: надо возмещать ущерб населению, надо проводить работы. Чье-то разгильдяйство, чья-то лень, неумение правильно работать приводят к таким потерям", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в селах Урмекеево и Ермухаметово и ООО "Нур" в селе Кандры обнаружен вирус ящура у крупного рогатого скота. В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Источником вируса, предположительно, стали ранее переболевшие овцы, несанкционированно завезенные в крестьянско-фермерское хозяйство ООО "КФХ "Нур" из Средней Азии.

В настоящее время в районе перекрыты дороги, ведущие из неблагополучных населенных пунктов, установлены пропускные посты, оборудованные дезбарьерами, во дворах и на фермах специалисты проводят дезинфекцию.

Ящур является особо опасным вирусным заболеванием животных, которым может заразиться и человек. Болезнь наносит серьезный ущерб животноводству.