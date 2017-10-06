В Тульской области подняли сошедшие с рельсов 24 грузовых вагона

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Все 24 вагона грузового поезда, сошедшего с рельс в пятницу в Тульской области, подняты, начато восстановление пути, сообщила РЖД.

"Железнодорожники подняли и убрали с путей все вагоны грузового поезда, сошедшие сегодня ночью на перегоне Малая Андреевка - Турдей в Тульской области. В настоящее время развернуты работы по восстановлению поврежденного железнодорожного полотна", - говорится в сообщении.

По данным РЖД, сохраняются временные изменения направлений маршрутов поездов в Тульской области. Диспетчеры стараются минимизировать опоздания рейсов. "... С отклонением от графика в пути находятся пассажирские поезда №116 Адлер - Санкт-Петербург, №49 Кисловодск - Санкт-Петербург, №55 Баку - Москва, также прогнозируется задержка поезда №29 Липецк - Москва", - сказано в сообщении.

Кроме того, создан оперативный штаб для ликвидации последствий происшествия.

Ранее сообщалось, что в Тульской области сошел с рельсов грузовой поезд из 24 вагонов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).