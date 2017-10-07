Тульский егерь спутал грибника с кабаном и убил его

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Егерь застрелил в Тульской области грибника, приняв его за кабана, сообщается на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"7 октября в Дубенском районе в лесу обнаружено тело 40-летнего жителя города Тулы с огнестрельным ранением грудной клетки", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 7 октября во время охоты один из егерей принял за кабана грибника, собиравшего грибы вместе с супругой, и выстрелил в него из охотничьего ружья.

Установлено, что егерь имеет лицензию на охоту, ружье, из которого произведен выстрел, зарегистрировано.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).