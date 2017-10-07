В Ярославле задержали участников несанкционированной акции оппозиции

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Несогласованный пикет в центре Ярославля в поддержку оппозиционера Алексея Навального завершился задержаниями его участников.

После задержания двух активистов остальные участники акции ушли с площади Советская и направились в сторону отдела полиции, куда отвезли их единомышленников, передает корреспондент "Интерфакса".

Представители правоохранительных органов и городских властей пока не комментируют ситуацию.

Кроме того, организаторы мероприятия сообщают в своем интернет-аккаунте, что около 17:00 по московскому времени к ярославскому штабу Навального подъехал наряд полиции, сейчас там проводятся обыски.