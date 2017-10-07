Несколько участников акции оппозиции задержаны в Мурманске

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В центре Мурманска на площади Пяти углов на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержаны три человека во главе с координатором его мурманского штаба Виолеттой Грудиной.

Как сообщила Грудина агентству из отделении полиции, в ее отношении составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Акция была немногочисленной.

Ранее администрация Мурманска отказала местному штабу Навального в согласовании акций в пяти различных районах города.