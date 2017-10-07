Четыре человека были задержаны на акции оппозиции в Пскове

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Четыре участника несанкционированной акции сторонников оппозиционера Алексей Навального, среди которых глава штаба оппозиционера Валентин Болдышев были задержаны в Пскове.
Как передает корреспондент "Интерфакса", участники несогласованной акции собрались на Октябрьской площади. Рядом проходило санкционированное мероприятие движения "Трезвая Россия".
По оценкам организаторов акции, в ней участвовали порядка ста человек.
Комментарием со стороны пресс-службы регионального управления МВД "Интерфакс" не располагает.