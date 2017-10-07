Что произошло за день: суббота, 7 октября

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В субботу в десятках городов России прошли акции в поддержку Алексея Навального (сам оппозиционер находится под арестом за призывы к несогласованной акции). В некоторых городах они были согласованы, в каких-то - проходили в гайд-парках, где согласования не требуется, но во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, шествия, митинги и пикеты согласованы не были. Участие в акциях, в основном, приняли от десятков до сотен человек.

В десятках же городов проводились задержания: в частности, в Ярославле (по данным активистов, задержаны 50 человек), в Пскове (4), Калиниграде (1), Мурманске (3), Ижевске (14), Екатеринбурге (14, по данным координатора штаба Навального - 30), Тюмени (2), Перми (1) и Самаре (4). Многие активисты были отпущены после беседы вскоре после задержания.

Во Владимире , Белгороде, Курске, Орле, Иванове, Рязани, Калуге, Воронеже, Иркутске , Вологде , Челябинске , Новосибирске , Кемерово , Барнауле и в других городах обошлось без задержаний.

В Петербурге оппозиция собралась на Марсовом поле. Затем активисты, которых, по оценке наблюдателей, набралось несколько сотен, отправились несанкционированным шествием по Литейному проспекту, однако полиция его пресекла . Часть активистов была задержана , остальные разошлись.

В Москве полиция насчитала на акции 700 человек, которые прошли по Тверской улице. Обошлось без задержаний.

- Как стало известно в субботу, по уточненным данным , после анонимных сообщений об угрозах взрыва в пятницу в Москве было эвакуировано 260 объектов, эвакуация затронула почти 160 тысяч человек.

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