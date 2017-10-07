Что произошло за день: суббота, 7 октября

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- В субботу в десятках городов России прошли акции в поддержку Алексея Навального (сам оппозиционер находится под арестом за призывы к несогласованной акции). В некоторых городах они были согласованы, в каких-то - проходили в гайд-парках, где согласования не требуется, но во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, шествия, митинги и пикеты согласованы не были. Участие в акциях, в основном, приняли от десятков до сотен человек.
В десятках же городов проводились задержания: в частности, в Ярославле (по данным активистов, задержаны 50 человек), в Пскове (4), Калиниграде (1), Мурманске (3), Ижевске (14), Екатеринбурге (14, по данным координатора штаба Навального - 30), Тюмени (2), Перми (1) и Самаре (4). Многие активисты были отпущены после беседы вскоре после задержания.
Во Владимире, Белгороде, Курске, Орле, Иванове, Рязани, Калуге, Воронеже, Иркутске, Вологде, Челябинске, Новосибирске, Кемерово, Барнауле и в других городах обошлось без задержаний.
В Петербурге оппозиция собралась на Марсовом поле. Затем активисты, которых, по оценке наблюдателей, набралось несколько сотен, отправились несанкционированным шествием по Литейному проспекту, однако полиция его пресекла. Часть активистов была задержана, остальные разошлись.
В Москве полиция насчитала на акции 700 человек, которые прошли по Тверской улице. Обошлось без задержаний.
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