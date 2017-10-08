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В Дагестане задержали не уступившего дорогу кортежу главы МВД водителя

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - МВД Дагестана прокомментировало инцидент с избиением и задержанием водителя BMW, который, по сообщениям СМИ, не уступил дорогу кортежу министра внутренних дел республики Абдурашида Магомедова.

Происшествие привлекло внимание социальных сетей и СМИ после того, как один из очевидцев выложил запись инцидента в YouTube. На нем видно, как кортеж с мигалками догнал внедорожник, после чего одна из машин кортежа перегородила ему дорогу. Из машин вышло несколько человек, которые подбежали к BMW, вытащили из него водителя и стали избивать ногами.

"7 октября, в городе Махачкале на улице 26 Баскинских комиссаров полицейскими был остановлен автомобиль БМВ, водитель которого неоднократно грубо нарушал ПДД, создавая аварийные ситуации и не реагируя на неоднократные требования об остановке и попытался скрыться. Автомобиль правонарушителя догнали служебные автомобили, заблокировали, после чего водителя задержали и доставили в полицейский участок", - заявили в пресс-службе МВД Дагестана.

Сообщается также, что задержанный был судим за по статье об изготовлении, хранении и сбыте поддельных денег, а также более десяти раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

"Также установлено, что на автомобиле правонарушителя были установлены подложные номера государственной регистрации. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности сразу по нескольким статьям административного законодательства", - сказал представитель ведомства.

Отмечается, что руководством МВД по Дагестану назначена служебная проверка в отношении сотрудников полиции, проводивших задержание данного водителя.

В свою очередь, информированный источник агентству "Интерфакс" сообщил, что нарушитель не уступил дорогу кортежу министра внутренних дел республики. "Инцидент произошел ещё в городе Каспийске. Водитель "BMW X5" дерзко ехал, максимально приблизился к кортежу с руководства МВД республики, а также не уступал дорогу. Стекла внедорожника были затонированы. Сотрудники полиции показали в окно удостоверение полиции. Но даже после этого нарушитель не остановил машину, и хотел на высокой скорости скрыться с места происшествия. После этого полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух, но и после этого водитель продолжил движение", - сказал собеседник.

Он отметил, что сотрудники ГИБДД, стоявшие на посту на автотрассе между городами Каспийском и Махачкалой, были предупреждены, чтобы они перекрыли дорогу лихачу. "Видя то, на какой скорости ехал внедорожник, сотрудники ГИБДД открыли дорогу и пропустили его, во избежание автоаварий. Таким образом, погоня продолжилась до города Махачкалы, где на центральной улице его догнали и остановили", - сказал собеседник.

Теги: Дагестан
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