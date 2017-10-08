По факту ДТП с рейсовым автобусом в Забайкалье возбуждено уголовное дело

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту столкновения рейсового автобуса "ПАЗ" с грузовым автомобилем "Хино" в Забайкальском крае, во время которого один погиб и пострадали 24 человека, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального Управления МВД.

Уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По данным, следствия, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. В результате аварии водитель грузового автомобиля погиб, пассажиры госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщалось ранее, авария произошла в Карымском районе Забайкальского края на 145 км трассы "Чита - Хабаровск". В автобусе находилась детская спортивная команда, возвращавшаяся из Читы с соревнований по легкой атлетике; из 25 пассажиров 11 были несовершеннолетними.