На Ставрополье при падении легкомоторного самолета погибли два человека

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Предгорном районе Ставропольского края в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" глава пресс-службы Главного управления МЧС по региону Олег Дегтярев.

"Стало известно, что при падении произошло возгорание судна. Два человека, которые находились на борту, погибли", - сказал он.

Как сообщалось, легкомоторный самолет упал в районе поселка Пятигорский в 15:55 по Москве.

Позднее Дегтярев сообщил, что, по данным Росавиации, упавший самолет является единичным экземпляром воздушного судна, типа ЯК-52. Он принадлежал жителю города Ессентуки. "Всего в реагировании задействовано 27 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России: 11 человек, три единицы техники", - сказал глава пресс-службы.