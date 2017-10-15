Главные новости
В РоссииВ Москве называли "потребительским" подход Лондона к визиту в РФ Бориса ДжонсонаВ РоссииЭкспертный совет ВАК ответил на обвинения в "травле" МединскогоВ РоссииРоскомнадзор потребовал удалить из соцсетей информацию о зацепинге и руфинге
В мире

Самолет молдавской авиакомпании разбился в Кот-д'Ивуаре

Погибли четверо членов экипажа, еще двое госпитализированы; пострадали четверо французских военных

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Транспортный самолет Ан-26 молдавской авиакомпании потерпел крушение в субботу в Кот-д'Ивуаре, сообщило министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии. Согласно сообщению, в результате крушения погибло четверо членов экипажа, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Также госпитализированы с травмами различной степени тяжести четверо военнослужащих Франции.

"Посольство Молдавии во Франции держит на контроле этот вопрос. Состояние пострадавших неизвестно", - отмечается в сообщении МИДа.

Согласно предварительной информации, на борту самолета находилось 10 человек. Борт был арендован французской армией. Французская военная база в Абиджане (Кот-д'Ивуар) является точкой логистической поддержки для антитеррористической операции, штаб-квартира которой находится в Нджамене, столице Чада.

Самолет принадлежал молдавской компании Valan International Cargo Charte, перевозящей грузы для французской армии в этом регионе. Он был выпущен в 1975 году. Информацию о крушении подтвердил представитель фирмы Игорь Загребельный. По его словам, орган гражданской авиации Молдавии поддерживает связь с властями Кот-д'Ивуара.

Представители учреждения и представители молдавской компании вылетели в Кот-д'Ивуар для проведения необходимых процедур.

По разным данным, самолет шел на посадку или же авария произошла вскоре после вылета. Произошла над Атлантическим океаном, вблизи берега. На фотографиях с места происшествия видно, что обломки самолета, который сломался на две части, вынесло на берег.

Молдавская компания Valan International Cargo Charte выполняет полеты для ООН, Всемирной Продовольственной программы (WFP), Красного Креста (ICRC), Агентства США по Международному развитию (USAID), Департамента Международного Развития Великобритании (DFID). Самолеты компании работают в Афганистане, Судане, Чаде и других конфликтных зонах.

Два года назад, 25 ноября 2015 года, гражданский вертолет компании был обстрелян боевиками в Афганистане. В результате пилоты вынуждены были совершить посадку. На борту находился 21 человек. Среди них 18 представителей властей Афганистана и трое членов экипажа - граждан Молдавии. Три человека, в том числе один гражданин Молдавии, погибли при обстреле. Двое граждан Молдавии попали в плен, об их судьбе ничего неизвестно.

Теги: Молдавия, Кот-д'Ивуар, Франция
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Полиция Гватемалы задержала одного из лидеров банды "Мара Сальватруча"Полиция Гватемалы задержала одного из лидеров банды "Мара Сальватруча"
Участник одной из самых известных международных преступных группировок только за последний месяц убил или приказал убить 10 человек, уверена полицияПодробнее
Тимошенко будет баллотироваться на пост президента УкраиныТимошенко будет баллотироваться на пост президента Украины
Она заявила, что больше не отдаст свой голос другому политикуПодробнее
МИД РФ назвал ложными данные США об отравленных зарином сирийских детяхМИД РФ назвал ложными данные США об отравленных зарином сирийских детях
Российский дипломат заявил, что погибшие стали жертвами наркотиков, а не химической атакиПодробнее
Президент Ирана ответил на критику ТрампаПрезидент Ирана ответил на критику Трампа
Рухани заявил, что Тегеран удвоит усилия по производству вооружений для сдерживания противниковПодробнее
Трамп пригрозил отменить сделку по иранскому атомуТрамп пригрозил отменить сделку по иранскому атому
В Москве считают, что возможный выход США из сделки по иранской ядерной проблеме приведет к негативным последствиямПодробнее
Глава МИД Великобритании посетит Россию в конце 2017 годаГлава МИД Великобритании посетит Россию в конце 2017 года
Целью поездки Бориса Джонсона станет обсуждение темы международной безопасностиПодробнее
Тарантино впал в грусть из-за скандала вокруг продюсера ВайнштейнаТарантино впал в грусть из-за скандала вокруг продюсера Вайнштейна
По словам режиссера, "его сердце разбито" после откровений о Харви Вайнштейне, с которым он дружил последние 25 летПодробнее
Под контролем ИГ осталось менее 8% территории СирииПод контролем ИГ осталось менее 8% территории Сирии
По данным генштаба ВС РФ, за прошедший месяц от террористов освободили 142 населенных пунктаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
13 октября
Лучшие фото недели
Установка автодорожной арки Крымского моста6 фото
13 октября
Установка автодорожной арки Крымского моста
Фотохроника 13 октября7 фото
13 октября
Фотохроника 13 октября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Москве называли "потребительским" подход Лондона к визиту в РФ Бориса ДжонсонаВ РоссииЭкспертный совет ВАК ответил на обвинения в "травле" МединскогоВ РоссииРоскомнадзор потребовал удалить из соцсетей информацию о зацепинге и руфингеВ РоссииБывшего гражданского мужа Максаковой допросили по делу об убийстве ВороненковаМоскваПоезд нового поколения "Москва" встал в тоннеле столичного метроВ миреТимошенко будет баллотироваться на пост президента Украины

Самолет молдавской авиакомпании разбился в Кот-д'Ивуаре

Погибли четверо членов экипажа, еще двое госпитализированы; пострадали четверо французских военных Подробнее

В Австрии состоятся досрочные парламентские выборы

Минтранс позволит "ВИМ-Авиа" выполнить несколько рейсов после 15 октября

Основная полетная деятельность компании к этому сроку будет свернута Подробнее

Полиция Гватемалы задержала одного из лидеров банды "Мара Сальватруча"

Полиция Гватемалы задержала одного из лидеров банды "Мара Сальватруча"Участник одной из самых известных международных преступных группировок только за последний месяц убил или приказал убить 10 человек, уверена полиция Подробнее

Спортсменку из Греции признали лучшей легкоатлеткой Европы

Мединский будет присутствовать на рассмотрении вопроса о его диссертации

КНДР пообещала уничтожить всех угрожающих процветанию нации врагов

В Москве и Махачкале задержаны четверо сторонников ИГИЛ

Они планировали совершить теракты в Дагестане Подробнее

Жертвами автоаварии в Сургуте стали три человека

ЦСКА одержал победу над "Краснодаром" в матче РФПЛ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции