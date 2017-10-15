Самолет молдавской авиакомпании разбился в Кот-д'Ивуаре

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Транспортный самолет Ан-26 молдавской авиакомпании потерпел крушение в субботу в Кот-д'Ивуаре, сообщило министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии. Согласно сообщению, в результате крушения погибло четверо членов экипажа, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Также госпитализированы с травмами различной степени тяжести четверо военнослужащих Франции.

"Посольство Молдавии во Франции держит на контроле этот вопрос. Состояние пострадавших неизвестно", - отмечается в сообщении МИДа.

Согласно предварительной информации, на борту самолета находилось 10 человек. Борт был арендован французской армией. Французская военная база в Абиджане (Кот-д'Ивуар) является точкой логистической поддержки для антитеррористической операции, штаб-квартира которой находится в Нджамене, столице Чада.

Самолет принадлежал молдавской компании Valan International Cargo Charte, перевозящей грузы для французской армии в этом регионе. Он был выпущен в 1975 году. Информацию о крушении подтвердил представитель фирмы Игорь Загребельный. По его словам, орган гражданской авиации Молдавии поддерживает связь с властями Кот-д'Ивуара.

Представители учреждения и представители молдавской компании вылетели в Кот-д'Ивуар для проведения необходимых процедур.

По разным данным, самолет шел на посадку или же авария произошла вскоре после вылета. Произошла над Атлантическим океаном, вблизи берега. На фотографиях с места происшествия видно, что обломки самолета, который сломался на две части, вынесло на берег.

Молдавская компания Valan International Cargo Charte выполняет полеты для ООН, Всемирной Продовольственной программы (WFP), Красного Креста (ICRC), Агентства США по Международному развитию (USAID), Департамента Международного Развития Великобритании (DFID). Самолеты компании работают в Афганистане, Судане, Чаде и других конфликтных зонах.

Два года назад, 25 ноября 2015 года, гражданский вертолет компании был обстрелян боевиками в Афганистане. В результате пилоты вынуждены были совершить посадку. На борту находился 21 человек. Среди них 18 представителей властей Афганистана и трое членов экипажа - граждан Молдавии. Три человека, в том числе один гражданин Молдавии, погибли при обстреле. Двое граждан Молдавии попали в плен, об их судьбе ничего неизвестно.