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Бенефициар "Руспродхолдинга" задержан по делу о мошенничестве с кредитами "Промсвязьбанка"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Полиция задержала находящегося в розыске бизнесмена Александра Есина, фигуранта уголовного дела о мошенничестве с кредитными средствами ОАО "Промсвязьбанк" на сумму более 515 млн рублей, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.

"Есин был задержан при попытке покинуть страну и выехать в Белоруссию. 9 октября следствие обратится в Таганский суд Москвы с ходатайством об его аресте", - сказал собеседник агентства.

По его словам Есин пытался пересечь границу на автомобиле, в салоне которого также было обнаружено более $1 млн.

По данным СМИ, Есин является основным бенефициаром "Руспродхолдинга", несколько лет назад считавшегося одним из ведущих в стране производителей и продавцов кондитерской продукции.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией от правоохранительных органов.

Теги: Промсвязьбанк, Руспродхолдинг
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