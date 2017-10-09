Истребители Су-35С отработали сопровождение бомбардировщиков над Камчаткой

Полиция утверждает, что врачи не смогли оказать пациентке своевременную помощь из-за действий демонстрантов Подробнее

В Петербурге завели дело после смерти женщины из-за опоздания скорой во время митинга

Законопроект также предполагает запрет на содержание в квартирах диких животных Подробнее

В Госдуме анонсировали принятие закона о запрете контактных зоопарков

Водитель BMW X5 не уступил дорогу кортежу главы МВД республики и был задержан Подробнее

В Дагестане началась проверка из-за задержания не пропустившего кортеж водителя

В тушении участвуют 97 человек Подробнее

Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до 5 тыс. кв. м

7 октября 22:02

Почти 40 человек задержали в Петербурге за выход на дорогу во время митинга оппозиции

Всех отпустили после устного предупреждения Подробнее

7 октября 19:49

В Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозиции

Движение автотранспорта по Литейному проспекту, ранее перекрытое полицией, возобновлено Подробнее

6 октября 20:17

Число жертв аварии с автобусом под Владимиром увеличилось до 17

В больнице скончался двухлетний ребенок, заявили в администрации области Подробнее

6 октября 18:00

В России два ДТП с автобусами унесли жизни более 20 человек. Обобщение

Сразу два крупных дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирских автобусов произошли в пятницу в центральной части страны Подробнее

6 октября 16:07

Источник рассказал о смене еще трех губернаторов

По словам близкого к Кремлю собеседника агентства, ротация глав регионов завершится к середине следующей недели Подробнее

6 октября 15:18

Мосгорсуд отклонил жалобу на административный арест Навального