Истребители Су-35С отработали сопровождение бомбардировщиков над Камчаткой

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пара новейших многоцелевых истребителей Су-35С авиационного полка Восточного военного округа отработала задачи по сопровождению дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в рамках учений дальней авиации.
"Полет, длившийся более трех часов, проходил над территорией Камчатского края и акваторией Берингова моря", - сообщает в понедельник пресс-служба Восточного военного округа
После выполнения учебно-боевых задач самолеты произвели успешную посадку на аэродроме Елизово.
"Экипажи истребителей Су-35С перебазируют самолеты в пункт постоянной дислокации в Хабаровском крае, им предстоит совершить перелет на расстояние около 1,5 тысяч километров", - отмечает пресс-служба.