Площадь лесных пожаров в Приморье за сутки выросла почти на 700 гектаров

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Лесопожарные службы в Приморье за сутки потушили 10 из 76 лесных пожаров, 26 - локализовали, сообщила в понедельник пресс-служба департамента лесного хозяйства по дальневосточному федеральному округу.

В минувшие сутки в крае возникло 12 новых лесных пожаров, охваченная огнем площадь увеличилась на 689 га, говорится в сообщении. С огнем в лесах боролись 437 человек, в распоряжении которых было 112 единиц наземной техники, также задействовалось четыре воздушных судна.

Количество возгораний выросло из-за нарушений правил пожарной безопасности сборщиками дикоросов.

Сейчас в регионе тушат 66 лесных пожаров, общая площадь которых в сообщении не уточняется.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории Дальневосточного федерального округа зарегистрирован 2001 лесной пожар на площади более 2,1 млн га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) - более 1,6 млн га.