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Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на территории рынка "Темерник" в Ростове-на-Дону, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону

"Локализация пожара объявлена в 1:54 мск на площади 6 тыс. кв.м.", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, для тушения огня были приведены в готовность самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 МЧС России. На месте работает около 400 человек и 50 единиц техники.

Возгорание торгового павильона произошло в Ростове-на-Дону в воскресенье в 21.08 мск.

Теги: Россия, Ростов-на-Дону
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