В России Миллиарды полковника Захарченко

Арестованы квартиры дочери и гражданской жены полковника Захарченко

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал квартиры гражданской жены и дочери обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко - Анастасии Пестриковой и Ульяны Захарченко, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Арестована квартира на улице Ефремова, 19, которая стоит 80 млн рублей, также арестованы квартиры, подаренные Ульяне Захарченко 2008 года рождения, которые подарил ее отец Дмитрий (Захарченко - ИФ)", - сказал следователь в Мосгорсуде, где слушается жалоба на арест имущества Пестриковой.

По его словам, также наложен арест на квартиру бывшей жены Захарченко Яны Саратовцевой стоимостью 16 млн рублей.

Следователь добавил, что у Пестриковой нет официального дохода.

По словам адвоката Валерии Тунниковой, которая представляет интересы Пестриковой, недвижимое имущество фигурантки является подарком её родителей.

"Человеком, который покупал это имущество, был отец Пестриковой. Мы не отрицаем, что у неё нет официального дохода, однако у неё очень богатые родители. Вместе с этим я являюсь защитником Захарченко, и могу сказать, что арестовано имущество, которое в несколько раз превышает вменяемые ему коррупционные эпизоды. Это нонсенс", - сказала она.

Мосгорсуд признал законным арест данного имущества.

Дело полковника Захарченко

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко инкриминируются получения взяток в особо крупном размере, в частности 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиниринг" Анатолия Пшегорницкого, $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса и от него же - 3,5 млн руб. в виде дисконтной карты ресторана "Ла Маре".

Кроме того, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия за то, что он якобы предупредил сестру финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой Ларису Марчукову о предстоящих обысках.

Также полковник, как заявлял его адвокат, подозревается в ещё одном преступлении коррупционной направленности, фабула которого, однако, пока не известна.

Захарченко находится под стражей с 10 сентября 2016 года. Дома и на рабочем месте полковника были проведены обыски, в результате которых изъяты денежные средства (в том числе в валюте) на 9 млрд рублей.

Теги: Дмитрий Захарченко
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