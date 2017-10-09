Воздух в Москве на утро после пожара на строительном складе остался чистым

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Утром в понедельник отмечается низкая степень загрязнения атмосферного воздуха в столице, сообщили в ГПБУ "Мосэкомониторинг".

По состоянию на 09:00 вблизи автотрасс максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода - до 0,2 ПДК м.р., диоксид азота - до 0,3 ПДК м.р., оксид азота - до 0,1 ПДК м.р., диоксид серы - менее 0,1 ПДК м.р., говорится в сообщении.

На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода - до 0,3 ПДК м.р., диоксид азота - до 0,2 ПДК м.р., оксид азота - до 0,1 ПДК м.р., приземный озон - менее 0,2 ПДК м.р., сероводород - до 0,4 ПДК м.р., диоксид серы - менее 0,1 ПДК м.р., взвешенные частицы РМ10 - до 0,1 ПДК м.р., уточнили в "Мосэкомониторинге".

Данных о состоянии воздуха в Москве в ночные часы, когда на МКАД бушевал крупнейший за последние годы пожар, служба в своем отчете не предоставила.

ГУ МЧС России по Московской области в 7:03 понедельника сообщило о ликвидации открытого горения в торговом центре "Синдика" в Одинцовском муниципальном районе. "Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км Московской кольцевой автомобильной дороги (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" около 1 тыс. магазинов. Имеется паркинг на 5,2 тыс. машиномест.

Пожар в ТЦ начался днем в воскресенье, когда загорелись склады рядом с подземной парковкой. Посетители были эвакуированы. Позднее произошло частичное обрушение внутренних конструкций и кровли здания. В 22:56 воскресенья пожар был локализован на площади 55 тыс. кв. метров. Ранее источник в оперативном штабе по ликвидации ЧС сообщил "Интерфаксу", что помощь медиков понадобилась трем пострадавшим при пожаре. В Минздраве Московской области позже официально подтвердили данную информацию.