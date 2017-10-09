Песков подтвердил возможное участие Макрона в Петербургском экономическом форуме

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Возможность участия президента Франции Эмманюэля Макрона в Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году обсуждается, подтвердили в Кремле.

"Ведутся контакты относительно участия (Франции в ПМЭФ) на высшем уровне, но я пока не стал бы забегать вперед", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он призвал подождать "объявлений из Парижа". Песков добавил, что "в Москве заинтересованы в участии французской стороны, которая является очень важным партнером РФ".

"Первые контакты глав государства - Путина и Макрона - задали очень позитивную динамику, которая подразумевает наличие возможностей не индексировать все отношения на те темы, по которым имеются разногласия, а, наоборот, идти вперед и развивать нашу кооперацию там, где это нужно", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее "Коммерсантъ" написал о планах Макрона приехать на Петербургский экономический форум. Собеседник газеты заявил, что официально объявлять об этом решении Париж пока не будет, поскольку "президентские выборы в России состоятся только в марте, и хотя мы предвидим их исход, было бы не совсем правильно принимать уже сейчас приглашение еще не переизбранного Владимира Путина".