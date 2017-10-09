Полицейские в Ставрополе продавали похоронному бюро информацию о погибших

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Восемь уголовных дел возбуждены в отношении жителя Ставрополя, который за взятки получал от полиции данные о погибших, необходимые для похоронного бюро. Об этом сообщает пресс-служба следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, с февраля по март 45-летний подозреваемый в мелком взяточничестве (ч.1 ст.291.2 УК РФ), действуя в интересах частной организации, занимающейся предоставлением ритуальных услуг, предложил деньги участковым городского управления МВД за сообщения о фактах смерти жителей города.

"Согласно достигнутой договоренности, полицейские сообщили подозреваемому о восьми таких фактах, после чего он на банковскую карту перечислил им деньги на общую сумму 9 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МВД по региону сообщает, что в отношении этих полицейских проводится проверка.

"В настоящее время один сотрудник уволен из ОВД по отрицательным мотивам. Двое непосредственных руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности. Проведение проверки продолжается", - отмечено в пресс-релизе.