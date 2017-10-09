Бывшего замминистра культуры Пирумова приговорят к реальному сроку

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Экс-замглавы Минкультуры Григорий Пирумов, обвиняемый в хищении при ресторации объектов культурного наследия, будет приговорён к реальному лишению свободы, об этом говорится в приговоре судьи Галины Таланиной.

Кроме того, суд считает, что реальное наказание должны отбывать ещё четыре фигуранта - директор управления имуществом и инвестполитики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного предприятия "Центр реставрации" (подведомственного министерству культуры) Олег Иванов, руководитель проектов ЗАО "Балтстрой" Владимир Сванбек и глава ФГУБ "Дирекция по строительству и реставрации" Минкультуры Борис Цагараев.

Суд приговорит к условным срокам оставшихся трех фигурантов - экс-директора Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Михаила Миндлина, предпринимателя Андрея Кокушкина и управляющего "Балтстроя" Александра Коченова.

Суд также снял арест с имущества фигурантов в связи с тем, что они погасили ущерб по делу в полном объеме.