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Культура Хищения в Минкультуры

Экс-замглавы Минкультуры приговорили к реальному сроку и освободили в зале суда

Григорий Пирумов отбыл назначенные ему 1,5 года лишения свободы, находясь под арестом

Экс-замглавы Минкультуры приговорили к реальному сроку и освободили в зале суда
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов в Дорогомиловском суде
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы приговорил к полутора годам лишения свободы бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова по делу о хищениях при реставрации объектов культурного наследия, но освободил его в зале суда, так как он уже отбыл этот срок под стражей во время ареста, передает корреспондент "Интерфакса".

"Признать подсудимого Пирумова виновными в мошенничестве. Назначить Пирумову окончательное наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Галины Таланиной, оглашенном в понедельник.

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При этом Пирумов был освобожден от наказания в связи с отбытием этого срока во время ареста. Суд постанови освободить его из-под стражи в зале суда. Под арестом бывший заместитель министра культуры находился с 16 марта 2016 года.

Такое же решение было вынесено в отношении еще четырех фигурантов этого дела: директора управления имуществом и инвестполитики Минкультуры Бориса Мазо, главы государственного предприятия "Центр реставрации" (подведомственного министерству культуры) Олега Иванова, руководителя проектов ЗАО "Балтстрой" Владимира Сванбека и главы ФГУБ "Дирекция по строительству и реставрации" Минкультуры Бориса Цагараева.

Также суд снял арест со всех счетов фигурантов дела. При этом Пирумову было назначено дополнительное наказание - штраф в размере 400 тысяч рублей, Иванову и Мазо - штраф в размере 200 тысяч рублей с каждого. Еще трех фигурантов приговорили к условным срокам лишения свободы.

По версии следствия, Пирумов и его подельники нанесли ущерб на сумму не менее 100 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, в том числе Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости. Также в материалах дела содержатся сведения о хищении при реставрации Крепости Фридриха Великого в Калининградской области и усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской области.

Под арестом в рамках дела находились Пирумов, директор управления имуществом и инвестполитики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного предприятия "Центр реставрации" (подведомственного министерству культуры) Олег Иванов. Также под стражей находятся руководитель проектов ЗАО "Балтстрой" Владимир Сванбек, который дал признательные показания, а также глава ФГУБ "Дирекция по строительству и реставрации" Минкультуры Борис Цагараев.

Управляющий "Балтстроя" Александр Коченов ранее был освобожден под залог в 10 млн рублей по состоянию здоровья. Еще двое фигурантов - бывший директор Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин - находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Все обвиняемые, включая экс-замминистра культуры, заявили ходатайства о рассмотрении их дела в особом порядке.

Теги: Минкультуры РФ, Григорий Пирумов
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