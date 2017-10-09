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Минюст РФ предупредил "Радио Свобода" о возможном ограничении деятельности

Есть обновление от 20:31

Радиостанция входит в систему международного вещания США и финансируются Конгрессом

Минюст РФ предупредил "Радио Свобода" о возможном ограничении деятельности
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Телеканал "Настоящее время" и "Радио Свобода" (РС) в понедельник получили предупреждения от Минюста России о возможной квалификации их деятельности как иностранных агентов.

"По данным российских компетентных органов деятельность вашей организации подпадает под признаки, установленные в статье 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях" для организаций - иностранных агентов. Деятельность вашей организации может быть подвергнута ограничениям, предусмотренным законодательством Российской Федерации", - цитирует содержание письма пресс-служба "Радио Свобода".

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Пресс-служба телеканала "Настоящее время" сообщила, что Минюст подтвердил подлинность данного письма по телефону.

"Настоящее время" и РС входят в систему международного вещания США и финансируются Конгрессом США через Совет управляющих по вопросам вещания (BBG).

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности ограничить работу американских СМИ в России в ответ на ограничения работы российских журналистов в США.

"Все, что будет совершаться в отношении канала RT на территории США, после того, как мы это квалифицировали в качестве ограничения деятельности, мы можем применять и в отношении американских СМИ, американских журналистов в России",- сказала Захарова в интервью телеканалу НТВ.

Ранее член Палаты представителей от демократической партии США Дэвид Сисиллине выступил за регистрацию телеканала Russia Today в качестве иностранного агента. Это, по его мнению, будет отвечать интересам американской аудитории, и не станет препятствием для работы телеканала. Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что такое решение может привести к прекращению работы канала в этой стране.

Теги: Радио Свобода, Минюст, Настоящее время, RT
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