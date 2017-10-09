В Краснодаре 12 участников акции оппозиции отправят на обязательные работы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Более десяти участников несанкционированной акции оппозиции в Краснодаре приговорены к исправительным работам, сообщил "Интерфаксу" в понедельник адвокат Михаил Беньяш.

"Решениями Ленинского и Первомайского районных судов Краснодара 12 участников состоявшейся в субботу акции признаны виновными по ч.5 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования - ИФ) и приговорены к исправительным работам на срок от 20 до 35 часов", - сказал адвокат.

Он также отметил, что один из активистов краснодарского штаба Алексея Навального в понедельник был признан виновным по ч.2 ст. 20.2 КоАП и приговорен к двум суткам административного ареста.

"Мне также известно, что в ходе акции сотрудники полиции задержали и отпустили четырех несовершеннолетних. В настоящее время материалы в отношении них переданы на рассмотрение в комиссии по делам несовершеннолетних", - отметил Беньяш.

В Краснодаре накануне субботней акции оппозиции полиция задержала несколько организаторов и активистов. Координатор Краснодарского штаба Алексея Навального Мирослав Валькович был признан виновным по ч. 2 ст. 20.2 ч. 2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), ему назначено 10 суток административного ареста.

На следующий день в Краснодаре были задержаны и помещены под арест на 10 суток координатор кубанского отделения "Открытой России" Яна Антонова и активист Павел Суганеев.

Участники акции оппозиции в Краснодаре вышли в субботу вечером на Театральную площадь к зданию администрации города, требуя освободить своих товарищей.

Несмотря на проводимый в это время детский спортивный праздник, протестующие пошли по улице Красная к зданию администрации Краснодарского края, где также стали скандировать лозунги.

В администрации Краснодара агентству сообщили, что в ходе несанкционированной акции нарушения общественного порядка допущено не было, в акции приняли участие не более 100 человек.