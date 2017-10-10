Главные новости
В РоссииМинюст РФ предупредил американские СМИ о возможном ограничении их работыКультураЭкс-замглавы Минкультуры приговорили к реальному сроку и освободили в зале судаСпортУкраина не попала на ЧМ-2018
В России

Комиссия Совета Федерации предложила подумать о мерах борьбы с внешним вмешательством

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предлагает подумать о мерах правового реагирования на действия физических лиц, связанные с их участием во внешнем вмешательстве в дела России.

В своем предварительном докладе, который во вторник будет представлен Совету Федерации, комиссия, в частности, рекомендует "рассмотреть с правовой точки зрения феномен участия в процессе вмешательства извне во внутренние дела РФ физических лиц, которые формально не состоят в российских организациях, признанных иностранными агентами, либо иностранных организациях, признанных нежелательными в РФ, но осуществляют нежелательную деятельность, и подготовить в этой связи предложения по правовому реагированию".

Это предложение значится в числе рекомендаций комиссии, направленных на борьбу с внешним вмешательством.

"Комиссия обращает внимание на то, что если в отношении российских и иностранных юридических лиц, связанных с реализацией политической деятельности на зарубежные средства, есть соответствующие законодательное регулирование ("иностранный агент" и "нежелательные организации"), то в отношении физических лиц, в первую очередь зарубежных, оно в настоящее время отсутствует, чем беззастенчиво пользуются те, кто на деле пытается вмешиваться извне во внутренние дела РФ", - отмечается также в докладе.

В документе говорится о необходимости ввести в российское законодательство определение вмешательства извне во внутренние дела России, а также определить девять основных направлений такого вмешательства, "представляющих серьезную угрозу для государственного суверенитета страны".

Авторы доклада отмечают, что члены комиссии "рассматривают вмешательство во внутренние дела как не основанную на общепризнанных принципах международного права и международных договорах РФ деятельность со стороны иностранных государств, юридических и физических лиц, их объединений, имеющую целью изменение основ конституционного строя, территориальной целостности РФ, её внутренней и внешней политики, состава и структуры органов государственной и муниципальной власти".

К вмешательству во внутренние дела в данном контексте члены комиссии не относят деятельность, осуществляемую на основе договоров, заключённых с иностранными партнёрами в установленном российским законодательством порядке уполномоченными органами государственной и муниципальной власти в пределах их компетенции, подчеркивается в докладе.

В документе сенаторы также рекомендуют "всесторонне изучить возможность правового реагирования в случае систематического противоправного использования конкретных СМИ для целей установленного вмешательства извне во внутренние дела РФ, при безусловным соблюдении Конституции РФ".

По мнению членов комиссии, необходимо также "предусмотреть возможность введения особого характера отношений с государствами, с территории которых систематически происходит очевидное вмешательство во внутренние дела РФ, особенно при участии органов государственной власти соответствующих стран и их должностных лиц".

"Учитывая попытки введения дискриминационных мер властями США в отношении ряда российских СМИ на территории США под ложным предлогом их вмешательства в американские выборы 2016 г., обратить внимание отечественной и мировой общественности на возможность применения властями РФ сугубо ответных мер зеркального характера по отношению к американским СМИ в РФ", - говорится в документе.

Комиссия также рекомендует в максимально короткий срок предусмотреть возможность проведения парламентских расследований по признакам внешнего вмешательства.

Кроме того, предлагается законодательно закрепить запрет на участие в качестве доверенных лиц кандидатов на выборные должности лиц с двойным гражданством, видом на жительство за рубежом, а также на любое участие в предвыборных кампаниях лиц без российского гражданства (за исключением законной деятельности аккредитованных должным образом представителей зарубежных СМИ и иностранных наблюдателей, находящихся в РФ на законных основаниях)".

С учётом реальной угрозы попыток вмешательства извне во внутренние дела РФ, предлагается ЦИК РФ, прокуратуре, МИД, Министерству юстиции, ФСБ, иным федеральным министерствам и ведомствам, органам власти субъектов Федерации в срок до 1 ноября "при необходимости представить в комиссию предложения законодательного характера для более эффективного правового реагирования на такого рода угрозы", отмечается в докладе.

Теги: Совет Федерации
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Минюст РФ предупредил американские СМИ о возможном ограничении их работыМинюст РФ предупредил американские СМИ о возможном ограничении их работы
Ведомство пояснило, что этот шаг стал ответом на притеснение российских СМИ в СШАПодробнее
Минюст РФ предупредил "Радио Свобода" о возможном ограничении деятельностиМинюст РФ предупредил "Радио Свобода" о возможном ограничении деятельности
Радиостанция входит в систему международного вещания США и финансируются КонгрессомПодробнее
Путин принял отставку губернатора Омской областиПутин принял отставку губернатора Омской области
Исполнять обязанности главы региона будет "эсер" Александр БурковПодробнее
Бывший гражданский муж Максаковой отверг обвинения в организации убийства ВороненковаБывший гражданский муж Максаковой отверг обвинения в организации убийства Вороненкова
По словам адвоката, Владимир Тюрин не имел никаких споров с бывшим российским депутатом и не препятствовал его общению со своей экс-супругойПодробнее
Все пассажиры "ВИМ-Авиа" перевезеныВсе пассажиры "ВИМ-Авиа" перевезены
Российскими и зарубежными авиакомпаниями, а также самой "ВИМ-Авиа" с 26 сентября перевезены более 36 тыс. человекПодробнее
Житель Красноярска предстанет перед судом за растление 23 детей и подростковЖитель Красноярска предстанет перед судом за растление 23 детей и подростков
Мужчина знакомился с детьми в социальных сетяхПодробнее
Медведев предложил поделиться с Алжиром технологиями атомной энергетики РФМедведев предложил поделиться с Алжиром технологиями атомной энергетики РФ
Россия уже готовит для Алжира отраслевых специалистов-атомщиковПодробнее
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до 5 тыс. кв. мПлощадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до 5 тыс. кв. м
В тушении участвуют 97 человекПодробнее
В Дагестане началась проверка из-за задержания не пропустившего кортеж водителяВ Дагестане началась проверка из-за задержания не пропустившего кортеж водителя
Водитель BMW X5 не уступил дорогу кортежу главы МВД республики и был задержанПодробнее
В Госдуме анонсировали принятие закона о запрете контактных зоопарковВ Госдуме анонсировали принятие закона о запрете контактных зоопарков
Законопроект также предполагает запрет на содержание в квартирах диких животныхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 9 октября6 фото
09 октября
Фотохроника 9 октября
Пожар на строительном рынке в Подмосковье6 фото
08 октября
Пожар на строительном рынке в Подмосковье
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинюст РФ предупредил американские СМИ о возможном ограничении их работыКультураЭкс-замглавы Минкультуры приговорили к реальному сроку и освободили в зале судаСпортУкраина не попала на ЧМ-2018В миреОпубликовано второе видео с захваченными в Сирии россиянамиВ РоссииБывший  муж Максаковой отверг обвинения в организации убийства ВороненковаВ миреGoogle заявил об оплаченной из РФ рекламе во время выборов 2016 года

В Старой Руссе закопали найденный археологами мост XIX века

Комиссия Совета Федерации предложила подумать о мерах борьбы с внешним вмешательством

Мария Максакова высказалось по поводу дела об убийстве своего мужа

Режим КТО введен в Шамильском районе Дагестана

Сербия стала участником ЧМ-2018

Украина не попала на ЧМ-2018

Украина не попала на ЧМ-2018Она заняла третье место в группе I; первой здесь финишировала Исландия, завоевавшая путевку на ЧМ Подробнее

Глава МИД Ирана предостерег США от санкций против Корпуса стражей исламской революции

Пресс-служба Мелании Трамп прокомментировала выпад первой жены президента

Google начала проверку данных о российской дезинформации во время выборов 2016 года

Бастрыкин призвал студентов выражать свое мнение в законных формах

Экс-премьер Великобритании устроился на работу в американскую компанию

Эрдоган вновь заявил о непризнании Турцией присоединении Крыма к РФ

В Атлантическом океане сформировался 15-й в этом сезоне шторм "Офелия"

СКА выиграл у "Спартака" в матче КХЛ

Это - 20-я победа подряд петербургского клуба в играх КХЛ Подробнее

Военнослужащий с Украины задержан при незаконном пересечении границы с РФ

Британский самолет провел многочасовую разведку у российских рубежей на Балтике

Бенефициар "Руспродхолдинга" арестован по делу о мошенничестве с кредитами "Промсвязьбанка"

Тысячи жителей эвакуируют из-за лесных пожаров в Калифорнии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции