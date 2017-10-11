Минюст получил от Совфеда рекомендации по ограничению работы зарубежных СМИ в РФ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Минюст РФ изучит поступившие рекомендации Совета Федерации о разработке поправок, ограничивающих деятельность иностранных СМИ в России в ответ на притеснения российских журналистов за рубежом, сообщили в пресс-службе министерства.

"Временной комиссией Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ федеральным органам исполнительной власти предложено проработать вопрос введения в российское законодательство мер ответного и адресного характера на недружественные дискриминационные действия в отношении российских СМИ", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду на запрос "Интерфакса".

В нем отмечается, что "решение указанной комиссии в Минюст России поступило".

Вместе с тем, отметили в ведомстве, "действующим законодательством уже предусмотрены меры воздействия в отношении иностранных СМИ и их корреспондентов". В частности, напомнили в Минюсте, статьей 55 Закона "О средствах массовой информации" определено, что правительством РФ могут быть установлены ответные ограничения в отношении корреспондентов СМИ тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности российских журналистов.

"Кроме того, МИД России может предпринять ответные меры в отношении корреспондентов средств массовой информации тех стран, где действуют ограничения в отношении российских журналистов (пункт 23 Правил аккредитации и пребывания корреспондентов иностранных средств массовой информации на территории РФ, утвержденных постановлением правительства РФ от 13 сентября 1994 г. № 1055)", - добавили в пресс-службе.

Ранее в Минюсте сообщили "Интерфаксу", что ряду работающих в РФ американских СМИ направлено предупреждение о возможных ограничениях в деятельности, что является ответом на притеснения российских СМИ в США.

В минувший понедельник пресс-служба "Радио Свобода" (РС) сообщила о том, что редакция радиостанции и телеканал "Настоящее время" получили предупреждения от Минюста России о возможной квалификации их деятельности как иностранных агентов, в связи с чем их деятельность может быть ограничена. "Настоящее время" и РС входят в систему международного вещания США и финансируются Конгрессом США через Совет управляющих по вопросам вещания (BBG).

Как сообщалось, в сентябре член Палаты представителей от демократической партии США Дэвид Сисиллине предложил зарегистрировать телеканал RT в качестве иностранного агента. Кроме этого, СМИ сообщали, что ФБР допросило бывшего сотрудника информагентства "Спутник" Эндрю Файнберга в рамках расследования якобы пропагандистского характера работы представителей СМИ России.

На минувшей неделе источник в правительственных кругах сообщил "Интерфаксу", что в ответ "на беспрецедентное и беспричинное давление" со стороны американских структур на российские СМИ в США "ровно такие же ограничения будут наложены и на американские СМИ, присутствующие в России".

Со своей стороны, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "каждый шаг в отношении российского СМИ будет иметь соответствующий ответ".