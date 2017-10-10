Отстраненный мэр Владивостока выразил надежду на дорасследование его уголовного дела

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Арестованный летом прошлого года мэр Владивостока Игорь Пушкарев, позже отстраненный от должности, завершил ознакомление с материалами уголовного дела и надеется на дополнительное расследование.

"Мы с адвокатами закончили ознакомление с материалами уголовного дела. На днях все документы будут отправлены в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сообщается во вторник на странице Пушкарева в соцсети.

Пушкарев отмечает, что "есть надежда на то, что в прокуратуре увидят все нестыковки и вернут дело на дополнительное расследование".

Он также пишет, что готовится к любому варианту развития событий.

Как сообщалось, 1 июня 2016 года Следственный комитет России сообщил о задержании Пушкарева и Лушникова в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), и коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК РФ).

По данным следствия, Лушников признал вину и дал изобличающие Игоря Пушкарева показания. Со своей стороны Пушкарев свою вину категорически отрицает, но заявляет о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.

Позднее был задержан родной брат главы Владивостока Андрей Пушкарев. Он находится под домашним арестом.

Отстраненному мэру инкриминируется получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и коммерческий подкуп, Андрею Пушкареву - дача взятки и коммерческий подкуп.

Лушникова обвиняют в получении от братьев Пушкаревых коммерческого подкупа, злоупотреблении полномочиями, а также в использовании заведомо подложного документа.