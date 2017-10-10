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Умер Аллан Чумак

Известному по телевизионным сеансам целителю было 82 года

Умер Аллан Чумак
Аллан Чумак
Фото: ТАСС, Игорь Уткин

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Советский и российский телевизионный деятель Аллан Чумак, называвший себя целителем и экстрасенсом, скончался в возрасте 82 лет, сообщил в фейсбуке журналист Дмитрий Гордон.

Чумак родился в 1935 году в Москве, окончил факультет журналистики МГУ, с 1965 года работал на телевидении - сначала спортивным комментатором. С 1983 года работал в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР.

В конце 1980-х - начале 1990-х годов стал одним из самых известных целителей в России благодаря телевизионным сеансам. Во время них с помощью пассов руками "заряжал" у телезрителей воду, кремы, мази и т. д.. После приказа Минздрава, ограничивающего нетрадиционные методы лечения, деятельность Чумака попала под запрет.

В 2000 году баллотировался в Самарской области на выборах в Госдуму, однако набрал чуть больше 3% голосов избирателей.

Чумак написал несколько книг, в числе которых "Книга-экстрасенс. Практические приемы по исцелению себя и своих близких".

Умер Аллан Чумак

8 фотографий
Аллан Чумак во время сеанса. 1989 год.Аллан Чумак во время эксперимента в лаборатории НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина АМН СССР. 1989 год.1989 годАллан Чумак заряжает воду в бассейне &quot;Чайка&quot;. 1992 год.Аллан Чумак с &quot;заряженной&quot; им бутылкой газированной воды. 1992 год.Аллан Чумак дарит &quot;заряженные&quot; им газеты во время благотворительного бала прессы. 1992 год.
Аллан Чумак во время сеанса. 1989 год.
Теги: Аллан Чумак
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