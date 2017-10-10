Умер Аллан Чумак

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Советский и российский телевизионный деятель Аллан Чумак, называвший себя целителем и экстрасенсом, скончался в возрасте 82 лет, сообщил в фейсбуке журналист Дмитрий Гордон.

Чумак родился в 1935 году в Москве, окончил факультет журналистики МГУ, с 1965 года работал на телевидении - сначала спортивным комментатором. С 1983 года работал в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР.

В конце 1980-х - начале 1990-х годов стал одним из самых известных целителей в России благодаря телевизионным сеансам. Во время них с помощью пассов руками "заряжал" у телезрителей воду, кремы, мази и т. д.. После приказа Минздрава, ограничивающего нетрадиционные методы лечения, деятельность Чумака попала под запрет.

В 2000 году баллотировался в Самарской области на выборах в Госдуму, однако набрал чуть больше 3% голосов избирателей.

Чумак написал несколько книг, в числе которых "Книга-экстрасенс. Практические приемы по исцелению себя и своих близких".