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Что произошло за день: вторник, 10 октября

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Верховный суд смягчил приговор пятерым осужденным за убийство политика Бориса Немцова. Из приговора Московского окружного военного суда исключено дополнительное наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей каждому.

- Бывшие акционеры ЮКОСа отказались от исковых требований к России во Франции, сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов, отметив, что теперь все обеспечительные меры против России будут сняты.

- На аэродроме Хмеймим в Сирии при взлете разбился российский самолет Су-24, экипаж погиб.

- Отрицательный капитал банка "Открытие" на 1 октября составил почти 190 млрд рублей. На 1 сентября у "Открытия" был положительный капитал в размере 158 млрд рублей.

- НК "Роснефть" подала иск к издательскому дому "Коммерсантъ" из-за колонки "заместителя шеф-редактора издания Дмитрия Бутрина о поправках в закон о закупках госкомпаний. Никаких денежных требований к "Коммерсанту" пока не выдвинуто. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев назвал иск "воспитательным".

- Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ивановской области Павла Конькова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Станислав Воскресенский, занимавшего пост замглавы Минэкономразвития.

- В Москве умер советский и российский телевизионный деятель Аллан Чумак, получивший известность как целитель и экстрасенс.

- Минобрнауки намерено в ближайшие два года ввести час шахмат в расписание российской начальной школы.

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